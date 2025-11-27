Canadiens de Montréal

Après la victoire de 4-3 contre le Mammoth de l'Utah, les joueurs des Canadiens se sont entraînés à Vegas, jeudi, à la veille de leur affrontement contre les Golden Knights.
Martin McGuire était sur place et il résume la journée du Tricolore au micro de Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Une ambiance plus légère chez les Canadiens après deux victoires consécutives;
- Les récents mouvements de personnel;
- Nick Suzuki s'est illustré;
- Jakub Dobes a stabilisé l’équipe;
- Carter Hart est un sujet sensible pour les Golden Knights.