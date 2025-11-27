 Aller au contenu
Hockey
Canadiens de Montréal

Une ambiance plus légère chez le Tricolore

par 98.5 Sports

0:00
7:56

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 27 novembre 2025 19:04

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
Une ambiance plus légère chez le Tricolore
Martin McGuire / Cogeco Média

Après la victoire de 4-3 contre le Mammoth de l'Utah, les joueurs des Canadiens se sont entraînés à Vegas, jeudi, à la veille de leur affrontement contre les Golden Knights.

Martin McGuire était sur place et il résume la journée du Tricolore au micro de Mario Langlois.

Les sujets discutés

  • Une ambiance plus légère chez les Canadiens après deux victoires consécutives;
  • Les récents mouvements de personnel;
  • Nick Suzuki s'est illustré;
  • Jakub Dobes a stabilisé l’équipe;
  • Carter Hart est un sujet sensible pour les Golden Knights.

Vous aimerez aussi

Face au Mammoth: «Un match très divertissant entre deux équipes rapides»
Lagacé le matin
Face au Mammoth: «Un match très divertissant entre deux équipes rapides»
0:00
4:24
«On avait perdu le contrôle, il fallait aller le rechercher» -Martin St-Louis
Le hockey des Canadiens
«On avait perdu le contrôle, il fallait aller le rechercher» -Martin St-Louis
0:00
15:58

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Ça va être dix jours de célébration de hockey» -Mario Cecchini
Rattrapage
La coupe de la 55 de la LHJMQ
«Ça va être dix jours de célébration de hockey» -Mario Cecchini
«Le désavantage numérique en arrache» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Le désavantage numérique en arrache» -Dany Dubé
«On a une identité d'équipe qui est complètement différente» -Isabelle Ethier
Rattrapage
An 3 de la Victoire
«On a une identité d'équipe qui est complètement différente» -Isabelle Ethier
La nouvelle maturité des Sénateurs d'Ottawa
Rattrapage
Au troisième rang de leur section
La nouvelle maturité des Sénateurs d'Ottawa
«Une acquisition qui ne coûte rien avec le potentiel de frapper le jackpot»
Rattrapage
L'acquisition d'Alexandre Texier
«Une acquisition qui ne coûte rien avec le potentiel de frapper le jackpot»
«Je sens la confiance qu'ils ont envers moi» -Joshua Roy
Rattrapage
De retour avec le Rocket
«Je sens la confiance qu'ils ont envers moi» -Joshua Roy
On prend des nouvelles de Justin Poirier
Rattrapage
Il évolue désormais dans la NCAA
On prend des nouvelles de Justin Poirier
«J'ai vraiment confiance, parce que les bonnes séquences se suivent» -Théodore
Rattrapage
Théodore prédit deux gains en trois matchs
«J'ai vraiment confiance, parce que les bonnes séquences se suivent» -Théodore
«On a essayé d'ajouter un petit peu de tout» -Ann-Renée Desbiens
Rattrapage
Les renforts pour la Victoire en 2025-2026
«On a essayé d'ajouter un petit peu de tout» -Ann-Renée Desbiens
«Engstrom est un gars qui a plus de fluidité, qui couvre plus de territoire»
Rattrapage
Premier match avec les Canadiens
«Engstrom est un gars qui a plus de fluidité, qui couvre plus de territoire»
«L'ancienne façon de faire est, je pense, révolue» -Yann Pellerin
Rattrapage
Promoteur de boxe
«L'ancienne façon de faire est, je pense, révolue» -Yann Pellerin
«Je pense que lui, il est prêt pour la Ligue nationale» -Dany Dubé
Rattrapage
Arrivée d'Adam Engstrom à Montréal
«Je pense que lui, il est prêt pour la Ligue nationale» -Dany Dubé
«Kiefer Sherwood est le joueur parfait pour les Canadiens» -Arpon Basu
Rattrapage
Table ronde hockey
«Kiefer Sherwood est le joueur parfait pour les Canadiens» -Arpon Basu
«La marge entre les équipes n’aura jamais été aussi mince» -André Tourigny
Rattrapage
Une parité exceptionnelle dans la LNH
«La marge entre les équipes n’aura jamais été aussi mince» -André Tourigny