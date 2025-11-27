Avec Carlsson et Gauthier

Martin Madden fils, le directeur du recrutement des Ducks d'Anaheim, discute du repêchage 2026 à venir, soulignant la profondeur des espoirs américains et canadiens, notamment Xavier Villeneuve.
Écoutez Martin Madden fils au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Xavier Villeuneuve n'a pas froid aux yeux;
- L'excellent début de saison des Ducks et la progression d'une jeune équipe;
- L'équipe joue bien à cinq contre cinq;
- C'est intéressant de voir l'impact des jeunes, tôt dans leur carrière;
- Le dénominateur commun: leur adaptation et leurs habiletés individuelles;
- On parle de l'impact de Leo Carlsson et de Cutter Gauthier;
- Les Ducks sont toujours à l'aise avec la sélection de Beckett Sennecke à la place d'Ivan Demidov;
- Bâtir une équipe plus lourde: un critère au repêchage;
- La relation entre Madden et Pat Vrbeek;
- Les Québécois dans la filliale des Ducks;
- Quel est le plan pour renouer avec le succès.