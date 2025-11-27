 Aller au contenu
Hockey
Avec Carlsson et Gauthier

Les jeunes Ducks étonnent en début de saison

par 98.5 Sports

0:00
13:36

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 27 novembre 2025 19:47

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Les jeunes Ducks étonnent en début de saison
Leo Carlsson et Cutter Gauthier brillent chez les Ducks. / AP/Duane Burleson

Martin Madden fils, le directeur du recrutement des Ducks d'Anaheim, discute du repêchage 2026 à venir, soulignant la profondeur des espoirs américains et canadiens, notamment Xavier Villeneuve.

Écoutez Martin Madden fils au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Xavier Villeuneuve n'a pas froid aux yeux;
  • L'excellent début de saison des Ducks et la progression d'une jeune équipe;
  • L'équipe joue bien à cinq contre cinq;
  • C'est intéressant de voir l'impact des jeunes, tôt dans leur carrière;
  • Le dénominateur commun: leur adaptation et leurs habiletés individuelles;
  • On parle de l'impact de Leo Carlsson et de Cutter Gauthier;
  • Les Ducks sont toujours à l'aise avec la sélection de Beckett Sennecke à la place d'Ivan Demidov;
  • Bâtir une équipe plus lourde: un critère au repêchage;
  • La relation entre Madden et Pat Vrbeek;
  •  Les Québécois dans la filliale des Ducks;
  • Quel est le plan pour renouer avec le succès.

Vous aimerez aussi

«Les Dieux du hockey étaient avec les Canadiens» -Antoine Roussel
Les amateurs de sports
«Les Dieux du hockey étaient avec les Canadiens» -Antoine Roussel
0:00
12:51
Une ambiance plus légère chez le Tricolore
Les amateurs de sports
Une ambiance plus légère chez le Tricolore
0:00
7:56

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Place à la Classique du Nord de la NCAA
Rattrapage
Basketball
Place à la Classique du Nord de la NCAA
«On a toujours de la braise en dedans de nous» -Francis Lafrenière
Rattrapage
Un retour dans le ring après une longue absence
«On a toujours de la braise en dedans de nous» -Francis Lafrenière
Les Cowboys et les Packers s'imposent au Thanksgiving
Rattrapage
NFL
Les Cowboys et les Packers s'imposent au Thanksgiving
«Les Dieux du hockey étaient avec les Canadiens» -Antoine Roussel
Rattrapage
La victoire contre le Mammoth
«Les Dieux du hockey étaient avec les Canadiens» -Antoine Roussel
«C'est l'équivalent de recevoir une claque dans la face» -Aleck Brodeur
Rattrapage
L'utilisation des sels d'ammoniac
«C'est l'équivalent de recevoir une claque dans la face» -Aleck Brodeur
Une belle performance de Xavier Villeneuve
Rattrapage
Match des espoirs LCH-États-Unis
Une belle performance de Xavier Villeneuve
«Ça va être dix jours de célébration de hockey» -Mario Cecchini
Rattrapage
La coupe de la 55 de la LHJMQ
«Ça va être dix jours de célébration de hockey» -Mario Cecchini
Une ambiance plus légère chez le Tricolore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Une ambiance plus légère chez le Tricolore
«Le désavantage numérique en arrache» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Le désavantage numérique en arrache» -Dany Dubé
«On a une identité d'équipe qui est complètement différente» -Isabelle Ethier
Rattrapage
An 3 de la Victoire
«On a une identité d'équipe qui est complètement différente» -Isabelle Ethier
La nouvelle maturité des Sénateurs d'Ottawa
Rattrapage
Au troisième rang de leur section
La nouvelle maturité des Sénateurs d'Ottawa
«Une acquisition qui ne coûte rien avec le potentiel de frapper le jackpot»
Rattrapage
L'acquisition d'Alexandre Texier
«Une acquisition qui ne coûte rien avec le potentiel de frapper le jackpot»
«Je sens la confiance qu'ils ont envers moi» -Joshua Roy
Rattrapage
De retour avec le Rocket
«Je sens la confiance qu'ils ont envers moi» -Joshua Roy
On prend des nouvelles de Justin Poirier
Rattrapage
Il évolue désormais dans la NCAA
On prend des nouvelles de Justin Poirier