Plus de 10 millions de visionnements

L'acteur Benoît Brière se dit toujours «bouleversé» de l'impact qu'a eu la série Empathie au Québec et en France, émission dans laquelle il incarne le rôle de M. Dallaire, un patient de l'Institut psychiatrique Mont-Royal.

Il parle du succès des épisodes, écoutés par plus de 10 millions de personnes.

Écoutez le comédien Benoit Brière lors de sa grande entrevue avec Marie-Eve Tremblay, jeudi.

Benoît Brière aborde également son parcours après être allé à l'École nationale de théâtre.

Il parle des nombreuses publicités qu'il a tournées pour Bell, d'une anecdote impliquant John Travolta, ainsi qu'une autre avec Charlotte Gainsbourg, qu'il qualifie de «la fille la plus timide de la planète».

Il se dit extrêmement touché lors de ses rencontres avec des gens qui le croisent dans la rue et qui lui racontent à quel point il les a marqués.