 Aller au contenu
Arts et spectacles
Plus de 10 millions de visionnements

Benoît Brière dans la série Empathie: «Ça me bouleverse encore»

par 98.5

0:00
40:25

Entendu dans

Radio textos

le 27 novembre 2025 12:22

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Benoît Brière dans la série Empathie: «Ça me bouleverse encore»
Marie-Eve Tremblay et Benoît Brière se sont entretenus durant une quarantaine de minutes, jeudi / Cogeco Média

L'acteur Benoît Brière se dit toujours «bouleversé» de l'impact qu'a eu la série Empathie au Québec et en France, émission dans laquelle il incarne le rôle de M. Dallaire, un patient de l'Institut psychiatrique Mont-Royal.

Il parle du succès des épisodes, écoutés par plus de 10 millions de personnes.

Écoutez le comédien Benoit Brière lors de sa grande entrevue avec Marie-Eve Tremblay, jeudi.

Benoît Brière aborde également son parcours après être allé à l'École nationale de théâtre.

Il parle des nombreuses publicités qu'il a tournées pour Bell, d'une anecdote impliquant John Travolta, ainsi qu'une autre avec Charlotte Gainsbourg, qu'il qualifie de «la fille la plus timide de la planète».

Il se dit extrêmement touché lors de ses rencontres avec des gens qui le croisent dans la rue et qui lui racontent à quel point il les a marqués.

«Je ne fais pas ça pour jouer dans mon salon, moi. Aucun intérêt. Moi, je fais ça pour rejoindre les gens. C'est un art, la communication. Et bien sûr, ça vient d'un immense besoin maladif d'être aimé. C'est vrai pour tous les comédiens qui le refusent de le dire ou pas.»

Benoît Brière

Vous aimerez aussi

Balado: démontrer que la rénovation n'est pas toujours un calvaire
Le Québec maintenant
Balado: démontrer que la rénovation n'est pas toujours un calvaire
0:00
9:18
La saison 5 de «Stranger Things» est lancée sur Netflix
Le Québec maintenant
La saison 5 de «Stranger Things» est lancée sur Netflix
0:00
7:21

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Des grands-parents se battent pour avoir accès à leurs petits-enfants
Rattrapage
L'importance des liens intergénérationnels
Des grands-parents se battent pour avoir accès à leurs petits-enfants
Le Vendredi fou est-il toujours aussi «fou»?
Rattrapage
Rabais plus ou moins importants
Le Vendredi fou est-il toujours aussi «fou»?
Top 10 des jeux à offrir en cadeau!
Rattrapage
Hockey Superstar, la boulette et Luc Langevin
Top 10 des jeux à offrir en cadeau!
Quoi faire lorsqu'on apprend qu'un proche a un cancer?
Rattrapage
Discussion avec une psychologue
Quoi faire lorsqu'on apprend qu'un proche a un cancer?
Réforme syndicale: «On parle davantage de la forme que du fond du dossier»
Rattrapage
L'attitude de Picard envers Boulet
Réforme syndicale: «On parle davantage de la forme que du fond du dossier»
La philanthropie: sommes-nous «cheap»?
Rattrapage
Don monétaire et don de temps des Québécois
La philanthropie: sommes-nous «cheap»?
Claude Charron en faveur d'un 3e référendum: «Ça alimente la conversation»
Rattrapage
Ancien député du PQ
Claude Charron en faveur d'un 3e référendum: «Ça alimente la conversation»
Des radios québécoises victimes de cyberattaques racistes
Rattrapage
Comment les «hackers» s'y sont-ils pris?
Des radios québécoises victimes de cyberattaques racistes
«Je ne vois pas le voile comme une cagoule en été» -Marie-Ève Tremblay
Rattrapage
Nouvelle loi sur la laïcité
«Je ne vois pas le voile comme une cagoule en été» -Marie-Ève Tremblay
Rêves partagés et lien quantique: la science se penche sur l'inexpliqué
Rattrapage
44% des Canadiens croient au paranormal
Rêves partagés et lien quantique: la science se penche sur l'inexpliqué
De plus en plus de repas remplacés par des collations
Rattrapage
Tendance en progression
De plus en plus de repas remplacés par des collations
La politique en crise: trahison, manque d'expérience et boules de cristal
Rattrapage
Rizqy, Marissal, QS, PQ...
La politique en crise: trahison, manque d'expérience et boules de cristal
«J'ai perdu deux personnes que j'aimais beaucoup par suicide»
Rattrapage
22 novembre: Journée des endeuillés par suicide
«J'ai perdu deux personnes que j'aimais beaucoup par suicide»
«Une relation atypique, il faut l'assumer parce qu'on le sait que ça paraît»
Rattrapage
Les couples avec une différence d’âge majeure
«Une relation atypique, il faut l'assumer parce qu'on le sait que ça paraît»