L'importance des liens intergénérationnels

On aborde la question délicate et fréquente des grands-parents qui perdent le contact avec leurs petits-enfants contre leur gré: un phénomène qui touche environ 1 200 membres d'une association de grands-parents du Québec.

Me Luc Trudeau insiste sur le droit de l'enfant à maintenir ces liens intergénérationnels, une richesse pour leur développement.

Écoutez à ce sujet l'avocat en droit de la famille et Claire, qui n’a pas vu son petit-fils pendant 3 ans, jeudi, au micro de Marie-Eve Tremblay.