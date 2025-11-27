 Aller au contenu
Justice et faits divers
L'importance des liens intergénérationnels

Des grands-parents se battent pour avoir accès à leurs petits-enfants

par 98.5

Entendu dans

Radio textos

le 27 novembre 2025 11:01

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Des grands-parents se battent pour avoir accès à leurs petits-enfants
Les grands-parents au Québec disposent de droits d’accès à leurs petits-enfants, notamment depuis l’amendement de l’article 611 du Code civil en 2022. / NDABCREATIVITY / Adobe Stock

On aborde la question délicate et fréquente des grands-parents qui perdent le contact avec leurs petits-enfants contre leur gré: un phénomène qui touche environ 1 200 membres d'une association de grands-parents du Québec.

Me Luc Trudeau insiste sur le droit de l'enfant à maintenir ces liens intergénérationnels, une richesse pour leur développement.

Écoutez à ce sujet l'avocat en droit de la famille et Claire, qui n’a pas vu son petit-fils pendant 3 ans, jeudi, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«Dès le début de ma pratique, il y a 42 ans, je représentais beaucoup d'enfants en chambre de jeunesse et j'ai réalisé à quel point les parents étaient parfois dysfonctionnels, lorsqu'on est visé par la Loi sur la protection. Et il y avait un dénominateur commun quand je représentais mes jeunes enfants: c'était l'importance des grands-parents. »

Me Luc Trudeau, avocat en droit de la famille

Claire a témoigné avoir perdu contact avec son petit-fils pendant trois ans à la suite de la séparation des parents, décrivant un «deuil relationnel».

Elle a retrouvé son petit-fils grâce à des démarches judiciaires et aux ressources de l'Association des grands-parents.

Son conseil principal est de ne «pas rester inactifs» pour préserver ce «lien de vie».

«Aimer ses petits-enfants, c'est pas un privilège, mais un lien de vie».

Claire, qui n’a pas vu son petit-fils pendant 3 ans

