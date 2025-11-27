Rabais plus ou moins importants

C'est jour de Vendredi fou cette semaine et l'animatrice Marie-Eve Tremblay vous demande si cette journée marquée de rabais a changé vos habitudes de consommation.
C'est le cas de Marc-André Sabourin, chef du bureau Affaires à L’Actualité, qui repousse ses achats à ce jour de l'année.
Écoutez le chef du bureau affaires et économie au magazine L’Actualité et créateur de la section Dollars et cents, Marc-André Sabourin, aborder ce changement d'habitudes, jeudi, dans Radio textos.
Il souligne que les rabais de ce vendredi peuvent être avantageux, mais également désavantageux... référant à l'outil en ligne «Le Filtre», qui fait l'historique des prix de nombreux produits.
Avant, j'avais tendance à associer [le Vendredi fou], peut-être comme bien des gens à un moment, pour faire des aubaines sur des gadgets, des vêtements. Mais maintenant, c'est rendu dans toutes les catégories de produits et si on planifie bien ses achats. Il y a moyen non pas de faire des dépenses un peu sur un coup de tête, mais vraiment de faire de réelles économies en achetant des produits dont on va avoir besoin au cours des prochains mois.