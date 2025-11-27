 Aller au contenu
Économie
Rabais plus ou moins importants

Le Vendredi fou est-il toujours aussi «fou»?

par 98.5

0:00
21:02

Entendu dans

Radio textos

le 27 novembre 2025 10:40

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Le Vendredi fou est-il toujours aussi «fou»?
Le Vendredi fou dans le magasin d'électronique Best Buy / AP Photo / Gregory Bull

C'est jour de Vendredi fou cette semaine et l'animatrice Marie-Eve Tremblay vous demande si cette journée marquée de rabais a changé vos habitudes de consommation.

C'est le cas de Marc-André Sabourin, chef du bureau Affaires à L’Actualité, qui repousse ses achats à ce jour de l'année.

Écoutez le chef du bureau affaires et économie au magazine L’Actualité et créateur de la section Dollars et cents, Marc-André Sabourin, aborder ce changement d'habitudes, jeudi, dans Radio textos.

Il souligne que les rabais de ce vendredi peuvent être avantageux, mais également désavantageux... référant à l'outil en ligne «Le Filtre», qui fait l'historique des prix de nombreux produits.

Avant, j'avais tendance à associer [le Vendredi fou], peut-être comme bien des gens à un moment, pour faire des aubaines sur des gadgets, des vêtements. Mais maintenant, c'est rendu dans toutes les catégories de produits et si on planifie bien ses achats. Il y a moyen non pas de faire des dépenses un peu sur un coup de tête, mais vraiment de faire de réelles économies en achetant des produits dont on va avoir besoin au cours des prochains mois.

Marc-André Sabourin, chef du bureau affaires et économie au magazine L’Actualité

Vous aimerez aussi

Mise à jour économique: des mesures ciblées pour les plus vulnérables?
Lagacé le matin
Mise à jour économique: des mesures ciblées pour les plus vulnérables?
0:00
6:40
Que retenir de la mise à jour économique du ministre Girard?
Le Québec maintenant
Que retenir de la mise à jour économique du ministre Girard?
0:00
5:49

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Top 10 des jeux à offrir en cadeau!
Rattrapage
Hockey Superstar, la boulette et Luc Langevin
Top 10 des jeux à offrir en cadeau!
Quoi faire lorsqu'on apprend qu'un proche a un cancer?
Rattrapage
Discussion avec une psychologue
Quoi faire lorsqu'on apprend qu'un proche a un cancer?
Réforme syndicale: «On parle davantage de la forme que du fond du dossier»
Rattrapage
L'attitude de Picard envers Boulet
Réforme syndicale: «On parle davantage de la forme que du fond du dossier»
La philanthropie: sommes-nous «cheap»?
Rattrapage
Don monétaire et don de temps des Québécois
La philanthropie: sommes-nous «cheap»?
Claude Charron en faveur d'un 3e référendum: «Ça alimente la conversation»
Rattrapage
Ancien député du PQ
Claude Charron en faveur d'un 3e référendum: «Ça alimente la conversation»
Des radios québécoises victimes de cyberattaques racistes
Rattrapage
Comment les «hackers» s'y sont-ils pris?
Des radios québécoises victimes de cyberattaques racistes
«Je ne vois pas le voile comme une cagoule en été» -Marie-Ève Tremblay
Rattrapage
Nouvelle loi sur la laïcité
«Je ne vois pas le voile comme une cagoule en été» -Marie-Ève Tremblay
Rêves partagés et lien quantique: la science se penche sur l'inexpliqué
Rattrapage
44% des Canadiens croient au paranormal
Rêves partagés et lien quantique: la science se penche sur l'inexpliqué
De plus en plus de repas remplacés par des collations
Rattrapage
Tendance en progression
De plus en plus de repas remplacés par des collations
La politique en crise: trahison, manque d'expérience et boules de cristal
Rattrapage
Rizqy, Marissal, QS, PQ...
La politique en crise: trahison, manque d'expérience et boules de cristal
«J'ai perdu deux personnes que j'aimais beaucoup par suicide»
Rattrapage
22 novembre: Journée des endeuillés par suicide
«J'ai perdu deux personnes que j'aimais beaucoup par suicide»
«Une relation atypique, il faut l'assumer parce qu'on le sait que ça paraît»
Rattrapage
Les couples avec une différence d’âge majeure
«Une relation atypique, il faut l'assumer parce qu'on le sait que ça paraît»
Comment accompagner les enfants face à des événements tragiques?
Rattrapage
Mort d'une adolescente frappée par son autobus
Comment accompagner les enfants face à des événements tragiques?
Lulu Hughes: l'amour inconditionnel et la résilience après trois cancers
Rattrapage
Vidéo
Une grande voix du Québec
Lulu Hughes: l'amour inconditionnel et la résilience après trois cancers
Regarder39:43Marie-Eve Tremblay