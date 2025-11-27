Rabais plus ou moins importants

C'est jour de Vendredi fou cette semaine et l'animatrice Marie-Eve Tremblay vous demande si cette journée marquée de rabais a changé vos habitudes de consommation.

C'est le cas de Marc-André Sabourin, chef du bureau Affaires à L’Actualité, qui repousse ses achats à ce jour de l'année.

Écoutez le chef du bureau affaires et économie au magazine L’Actualité et créateur de la section Dollars et cents, Marc-André Sabourin, aborder ce changement d'habitudes, jeudi, dans Radio textos.

Il souligne que les rabais de ce vendredi peuvent être avantageux, mais également désavantageux... référant à l'outil en ligne «Le Filtre», qui fait l'historique des prix de nombreux produits.