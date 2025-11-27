 Aller au contenu
Société
Elle avait perdu ses accès

Bianca Longpré a payé 3500 dollars US pour retrouver son compte Instagram

le 27 novembre 2025 09:04

Bianca Longpré a payé 3500 dollars US pour retrouver son compte Instagram
L'influenceuse Bianca Longpré, qui collabore également à l'émission de Denis Lévesque, a perdu l'accès à ses comptes Facebook et Instagram, qui servent à vendre ses spectacles dans le cadre de sa tournée qui a lieu actuellement au Québec.

Elle a dû faire affaire à un pirate pour retrouver ses pages, ce qui lui a coûté environ 3500 dollars US seulement pour son profil Instagram.

Écoutez Bianca Longpré, influenceuse et entrepreneure québécoise, raconter le tout, au micro de Patrick Lagacé, jeudi matin.

En 90 minutes, le tout était réglé, mais elle explique que le pirate informatique lui a demandé plusieurs informations sensibles afin de lui redonner l'accès à ses comptes.

Toute mon entreprise, tous mes spectacles [...] c'est juste sur Instagram et Facebook, puis j'ai aussi une boutique en ligne, ça passe juste par ça. Je suis aussi créatrice de contenu rémunéré par Meta, donc sans ça, mon entreprise ferme. Donc c'est bien simple, c'est comme si mon local passe au feu, admettons.

Bianca Longpré, influenceuse

