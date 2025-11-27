Elle avait perdu ses accès

L'influenceuse Bianca Longpré, qui collabore également à l'émission de Denis Lévesque, a perdu l'accès à ses comptes Facebook et Instagram, qui servent à vendre ses spectacles dans le cadre de sa tournée qui a lieu actuellement au Québec.

Elle a dû faire affaire à un pirate pour retrouver ses pages, ce qui lui a coûté environ 3500 dollars US seulement pour son profil Instagram.

Écoutez Bianca Longpré, influenceuse et entrepreneure québécoise, raconter le tout, au micro de Patrick Lagacé, jeudi matin.

En 90 minutes, le tout était réglé, mais elle explique que le pirate informatique lui a demandé plusieurs informations sensibles afin de lui redonner l'accès à ses comptes.