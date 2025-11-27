Un combat public pour des familles endeuillées

Deux parents endeuillés ont décidé, mercredi, de transformer la mort de leur enfant en combat public.

Écoutez Phoudsady Vanny, mère de Nikian, 19 ans, et Christian Boivin, père de Mathis, 15 ans, qui ont déposé une pétition pour que le Québec cesse d’être en mode réaction devant la crise des opioïdes.

Christian Boivin et Phoudsady Vanny exhortent les parents à s'informer sans attendre sur les drogues que les jeunes obtiennent via les réseaux sociaux.

Ils soulignent que les drogues actuelles sont extrêmement toxiques.

Ces parents demandent au gouvernement Legault de mettre en place une campagne de sensibilisation uniforme à travers la province pour prévenir de telles tragédies.