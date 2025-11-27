La présidente de la FTQ va-t-elle trop loin?

La présidente de la FTQ, Magali Picard, défend son attitude en commission parlementaire face au ministre du Travail, Jean Boulet.

Plus tôt cette semaine lors du débat sur la réforme du régime syndical, elle l'a qualifié de quelqu'un qui «joue à l’innocent» et a accusé le gouvernement Legault de verser dans la dictature.

Des propos qui en ont choqué plusieurs. Malgré les critiques, elle assume ses gestes.

Écoutez la présidente de la FTQ, Magali Picard, faire le point jeudi à Lagacé le matin.