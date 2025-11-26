Premier match avec les Canadiens

Le défenseur Adam Engstrom disputera son premier match dans la LNH, mercredi soir, lorsque les Canadiens de Montréal vont affronter le Mammoth de l'Utah.
Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé, présents à Salt Lake City, en parler avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une première présence pour Adam Engstrom avec les Canadiens;
- Arber Xhekaj cède sa place à Engstrom qui jouera avec Carrier;
- On parle de la tradition du tour d’honneur sans casque
- Le désavantage numérique des Canadiens (six buts accordés en cinq matchs) n'est pas à son mieux;
- On discute les forces (vitesse) et des faiblesses (revirements) du Mammoth
- L'aréna du Mammoth n'est pas conçu pour le hockey.