Premier match avec les Canadiens

Le défenseur Adam Engstrom disputera son premier match dans la LNH, mercredi soir, lorsque les Canadiens de Montréal vont affronter le Mammoth de l'Utah.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé, présents à Salt Lake City, en parler avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés