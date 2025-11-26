 Aller au contenu
Hockey Superstar, la boulette et Luc Langevin

Top 10 des jeux à offrir en cadeau!

0:00
13:24

le 26 novembre 2025 12:13

Marie-Eve Tremblay
Top 10 des jeux à offrir en cadeau!
Marc Fournier, un véritable expert de jeux de société, présente sa sélection de jeux québécois pour les Fêtes. 

Écoutez le président-fondateur des Éditions Gladius, partager ses coups de cœur, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

