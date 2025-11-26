Interdiction du port de signes religieux

Le ministre Jean-François Roberge doit déposer, jeudi prochain, son nouveau projet de loi sur la laïcité.

Plusieurs détails ont déjà filtré, dont l'interdiction des locaux de prière et du voile intégral dans toutes les institutions d'enseignement. Québec veut également renforcer la laïcité dans les écoles privées subventionnées par l'État.

La nouvelle mouture de la loi suit les recommandations du rapport Pelchat-Rousseau.

Écoutez Guillaume Rousseau, professeur de droit à l'Université de Sherbrooke et co-président du Comité d'étude sur le respect des principes de la Loi sur la laïcité de l'État et sur les influences religieuses, au micro de Patrick Lagacé.

Il souligne que le gouvernement va plus loin que les recommandations du rapport dans certains cas.



