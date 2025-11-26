 Aller au contenu
Politique
Interdiction du port de signes religieux

Projet de loi sur la laïcité: «J'ai rien vu de particulièrement choquant»

par 98.5

0:00
8:36

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 novembre 2025 07:47

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Projet de loi sur la laïcité: «J'ai rien vu de particulièrement choquant»
Jean-François Roberge / La Presse Canadienne

Le ministre Jean-François Roberge doit déposer, jeudi prochain, son nouveau projet de loi sur la laïcité.

Plusieurs détails ont déjà filtré, dont l'interdiction des locaux de prière et du voile intégral dans toutes les institutions d'enseignement. Québec veut également renforcer la laïcité dans les écoles privées subventionnées par l'État.

La nouvelle mouture de la loi suit les recommandations du rapport Pelchat-Rousseau.

Écoutez Guillaume Rousseau, professeur de droit à l'Université de Sherbrooke et co-président du Comité d'étude sur le respect des principes de la Loi sur la laïcité de l'État et sur les influences religieuses, au micro de Patrick Lagacé.

Il souligne que le gouvernement va plus loin que les recommandations du rapport dans certains cas. 

«Au niveau de l'interdiction ou de l'encadrement des prières de rue, nous, on avait proposé que ça relève des municipalités, mais semble-t-il qu'il y aura un encadrement panquébécois. Ça, ça semble s'écarter du rapport.»

Guillaume Rousseau

Vous aimerez aussi

Taxe sur l'essence: «Se priver de revenus, c'est carrément irresponsable»
Lagacé le matin
Taxe sur l'essence: «Se priver de revenus, c'est carrément irresponsable»
0:00
9:28
«Le projet de loi 3, c'est mettre les syndicats sous tutelle»
Lagacé le matin
«Le projet de loi 3, c'est mettre les syndicats sous tutelle»
0:00
9:07

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«C'est pas au ministère de l'Environnement que l'environnement va se décider»
Rattrapage
Réduction des GES
«C'est pas au ministère de l'Environnement que l'environnement va se décider»
«Magali Picard joue les gros bras et ça ne va pas lui servir»
Rattrapage
Elle refuse de serrer la main de Jean Boulet
«Magali Picard joue les gros bras et ça ne va pas lui servir»
Penny Oleksiak suspendue: «C'est définitivement une énorme négligence»
Rattrapage
Manquements concernant sa localisation
Penny Oleksiak suspendue: «C'est définitivement une énorme négligence»
Le mystère de la «crypte» de Repentigny: la table de réunion du maire fait jaser
Rattrapage
Réseaux sociaux
Le mystère de la «crypte» de Repentigny: la table de réunion du maire fait jaser
Une version restaurée et enrichie de «The Beatles Anthology»
Rattrapage
Disponible sur Disney +
Une version restaurée et enrichie de «The Beatles Anthology»
Elle tente de voir un patient aux 10 minutes: «J'ai échoué lamentablement»
Rattrapage
Pour répondre aux exigences de la loi 2
Elle tente de voir un patient aux 10 minutes: «J'ai échoué lamentablement»
Voie réservée sur l'A15 Nord: un projet à 300 M$ qui ne répond pas aux besoins
Rattrapage
Dans les Laurentides
Voie réservée sur l'A15 Nord: un projet à 300 M$ qui ne répond pas aux besoins
Des juges visés par des sanctions économiques américaines
Rattrapage
Pas de Visa, pas d'Amazon, pas de Microsoft...
Des juges visés par des sanctions économiques américaines
Taxe sur l'essence: «Se priver de revenus, c'est carrément irresponsable»
Rattrapage
Mise à jour économique
Taxe sur l'essence: «Se priver de revenus, c'est carrément irresponsable»
Un hiver «comme dans le temps, avec le froid et la neige»?
Rattrapage
Prévisions météo
Un hiver «comme dans le temps, avec le froid et la neige»?
Alléger le fardeau des travailleurs: les deux mesures «cadeaux» d'Eric Girard
Rattrapage
Mise à jour économique
Alléger le fardeau des travailleurs: les deux mesures «cadeaux» d'Eric Girard
Un député libéral fédéral impliqué dans la crise au PLQ?
Rattrapage
Le DGEQ s'intéresserait à une discussion
Un député libéral fédéral impliqué dans la crise au PLQ?
Donald Trump et le cirque des dindes graciées
Rattrapage
Tradition de l'Action de grâce
Donald Trump et le cirque des dindes graciées
Spécial «Chevelu» | L'énigme du mercredi 26 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Chevelu» | L'énigme du mercredi 26 novembre