Table ronde hockey

Les Canadiens de Montréal amorcent un périple de trois rencontres à l'étranger, mardi, avec un match contre le Mammoth de l'Utah.

C'est donc l'occasion pour l'animateur Mario Langlois de faire une table ronde avec Arpon Basu, de The Atlantic.com, et Alexandre Pratt, de La Presse.

Basu: «Le Mammoth et les Canadiens sont deux équipes qui se ressemblent beaucoup».

Pratt: «Les Canadiens ont intégré quatre nouveaux joueurs dans la dernière semaine».

Des échanges potentiels dans la LNH avant Noël?

Pratt: «Il n'y a pas grand-chose sur le marché».

Les Canucks ont annoncé que leurs joueurs en dernière année de contrat sont disponibles

Basu: «Kiefer Sherwood est le joueur parfait pour les Canadiens».

Les Canadiens vont-ils bouger?

Pratt: «Est-ce qu'on veut faire une transaction tout de suite? Si tu acquiers un contrat important présentement, ça va te bloquer plusieurs avenues à la date limite des échanges. Pensons que les Penguins s'effondrent... (Crosby). Il y a un petit danger de donner beaucoup à cette période-ci de l'année».

Les Sabres de Buffalo seront vendeurs sous peu

Basu: «C'est une vraie farce à Buffalo!»

Est-ce que les clubs aiment l'utilisation des statistiques avancées?

Pratt: «Ça raconte ce qui s'est passé pour vrai».