«Transfuge» politique

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, ne ferme pas la porte à l'arrivée de l'ancien député de Québec solidaire et nouvellement indépendant, Vincent Marissal, au sein de ses rangs, après avoir mentionné qu'il n'accueillerait pas de transfuges caquistes, souligne Nathalie Normandeau.
Elle mentionne que les députés qui ont historiquement changé de parti en cours de mandat n'ont pas fait long feu aux élections suivantes. Avec Luc Ferrandez, elle fait l'historique de personnalités qui ont fait le même choix au cours de l'histoire, comme Lucien Bouchard.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez analyser «la bonne nouvelle de la journée», mardi, dans La commission.
Autres nouvelles abordées
- Segio Marchi, ex-ministre sous Jean Chrétien, a révélé au Journal de Montréal que le premier ministre du Canada en 1995 lui a demandé de naturaliser un nombre important de nouveaux arrivants afin que ces derniers votent NON au référendum sur l'indépendance du Québec;
- Les leaders du clan Rizzuto ont été transférés à la prison de Bordeaux après une attaque armée. Les gardes n'auraient rien entendu;
- La mise à jour économique du ministre des Finances, Eric Girard, va certainement faire réagir au cours des prochains jours.