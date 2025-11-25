«Transfuge» politique

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, ne ferme pas la porte à l'arrivée de l'ancien député de Québec solidaire et nouvellement indépendant, Vincent Marissal, au sein de ses rangs, après avoir mentionné qu'il n'accueillerait pas de transfuges caquistes, souligne Nathalie Normandeau.

Elle mentionne que les députés qui ont historiquement changé de parti en cours de mandat n'ont pas fait long feu aux élections suivantes. Avec Luc Ferrandez, elle fait l'historique de personnalités qui ont fait le même choix au cours de l'histoire, comme Lucien Bouchard.

