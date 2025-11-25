3e one-man-show intitulé «Pardon?!»

Après trois ans d'absence, l'humoriste P-A Méthot s'apprête à retourner sur scène. Il présentera en 2026 son troisième one-man-show intitulé «Pardon?!».
Écoutez son entrevue au micro de Catherine Brisson et Patrick Lagacé, mardi.
Il explique qu'il a décidé de faire une pause de l'humour lorsqu'il a constaté qu'il ne se trouvait pas aussi bon qu'à ses débuts et souligne comment le goût de la scène est revenu.
«Mon deuxième one-man-show, je l'avais commencé en 2020. Il y a eu la pandémie. On était retourné sur scène, mais ce n'était pas comme avant. Je m'étais un peu tanné. En fait, j'avais perdu le feu. Et là, la radio s'est proposée à Québec. [...] Tout ce temps-là, j'ai pris des notes. Et je me suis aperçu qu'il y avait presque deux shows dans les notes que j'avais.»