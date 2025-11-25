 Aller au contenu
Société
Personnes en situation d'itinérance

Le secteur privé pour construire des logements: un engagement louable, mais...

le 25 novembre 2025 09:34

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Trois grands promoteurs privés de Montréal ont uni leurs forces pour annoncer un projet visant à construire 2 500 logements pour les personnes en situation d'itinérance. Ce projet nécessite l'appui financier du gouvernement, avec un montant estimé à 1,5 milliard de dollars de fonds publics.

Écoutez Luc Ferrandez saluer l'engagement du secteur privé et reconnaitre l'importance de cette initiative, mais apporter quelques bémols, mardi, à Lagacé le matin.

«Il y a des critiques à émettre, puis il faut faire attention quand t'es en politique, faut que tu fasses la différence entre une coquerelle et un orignal. Ce qu'on présente, est-ce que c'est un orignal? Oui, il y a du bois, mais on creuse un peu parce qu'il y a quand même une volonté d'aller chercher beaucoup de fonds publics avec ça.»

Luc Ferrandez

