Trois grands promoteurs privés de Montréal ont uni leurs forces pour annoncer un projet visant à construire 2 500 logements pour les personnes en situation d'itinérance. Ce projet nécessite l'appui financier du gouvernement, avec un montant estimé à 1,5 milliard de dollars de fonds publics.
Écoutez Luc Ferrandez saluer l'engagement du secteur privé et reconnaitre l'importance de cette initiative, mais apporter quelques bémols, mardi, à Lagacé le matin.
«Il y a des critiques à émettre, puis il faut faire attention quand t'es en politique, faut que tu fasses la différence entre une coquerelle et un orignal. Ce qu'on présente, est-ce que c'est un orignal? Oui, il y a du bois, mais on creuse un peu parce qu'il y a quand même une volonté d'aller chercher beaucoup de fonds publics avec ça.»