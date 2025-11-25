Trois grands promoteurs privés de Montréal ont uni leurs forces pour annoncer un projet visant à construire 2 500 logements pour les personnes en situation d'itinérance. Ce projet nécessite l'appui financier du gouvernement, avec un montant estimé à 1,5 milliard de dollars de fonds publics.

Écoutez Luc Ferrandez saluer l'engagement du secteur privé et reconnaitre l'importance de cette initiative, mais apporter quelques bémols, mardi, à Lagacé le matin.