Voile interdit dans les écoles

Luc Ferrandez est particulièrement en forme ce mardi. Il commente le projet de loi sur la laïcité que le ministre Jean-François Roberge doit déposer jeudi.

Le gouvernement du Québec compte notamment interdire le port du voile intégral dans toutes les institutions d'enseignement. Ceux-ci ne pourront également pas servir uniquement de la nourriture dont la composition et la préparation sont exclusivement basées sur des concepts religieux.

Écoutez la réaction de Luc Ferrandez au micro de Patrick Lagacé, mardi.