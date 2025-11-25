Désinformation sur TikTok

Les bougies parfumées de Bath & Body Works sont-elles dangereuses? Une chimiste répond aux informations qui circulent en ligne.

À l'approche de Noël, de nombreuses personnes font des achats de cadeaux, y compris des bougies parfumées.

Récemment, l'entreprise Bath & Body Works a été au cœur d'une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, affirmant que ses chandelles seraient «chimiques, toxiques» et pourraient causer le cancer ou même perturber nos hormones.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux faire le point sur cette histoire, mardi, à Lagacé le matin.