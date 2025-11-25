Bas prix, basse qualité?

Avez-vous déjà acheté sur les plateformes Shein ou Temu? 34 % des Québécois l'ont fait au cours des six derniers mois. Le bas prix des produits - vêtements, jouets et autres - attire de nombreux consommateurs, mais sont-ils sécuritaires?

Une enquête du magazine Protégez-vous démontre que les deux tiers des produits achetés sur ces plateformes ne respectent pas les codes de sécurité du Canada, selon des tests effectués par l'International Consumer Research and Testing.

Certains représentent même un danger pour les enfants.

Écoutez Marie-Eve Shaffer, journaliste à Protégez-vous, qui parle au micro de Patrick Lagacé de l'enquête menée par son magazine sur ces deux plateformes.