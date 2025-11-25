 Aller au contenu
Politique
La CSN réclame son retrait

«Le projet de loi 3, c'est mettre les syndicats sous tutelle»

«Le projet de loi 3, c'est mettre les syndicats sous tutelle»
Caroline Senneville, présidente de la CSN / La Presse Canadienne

La Centrale des syndicats nationaux (CSN) réclame le retrait du projet de loi 3 du ministre du Travail Jean Boulet sur la gouvernance syndicale.

Celui-ci vise à réformer tout le mode de vie syndical, notamment en améliorant la transparence et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail.

La FTQ a aussi demandé l'abandon de ce projet de loi.

La commission parlementaire sur le sujet débuter mardi. La présidente de la CSN, Caroline Senneville, y participera.

«C'est un projet de loi qui vise à restreindre les activités des syndicats. [...] Je le sais qu'il y a des gens dans des syndicats qui ont eu des actions qui ne sont pas correctes. Mais j'ai l'impression d'être une petite fille en première année qui a fait une gaffe et que la maîtresse d'école punit toute la classe.»

Caroline Senneville

