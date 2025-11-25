La CSN réclame son retrait

La Centrale des syndicats nationaux (CSN) réclame le retrait du projet de loi 3 du ministre du Travail Jean Boulet sur la gouvernance syndicale.
Celui-ci vise à réformer tout le mode de vie syndical, notamment en améliorant la transparence et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail.
La FTQ a aussi demandé l'abandon de ce projet de loi.
La commission parlementaire sur le sujet débuter mardi. La présidente de la CSN, Caroline Senneville, y participera.
Écoutez son entrevue à l'émission Lagacé le matin.
«C'est un projet de loi qui vise à restreindre les activités des syndicats. [...] Je le sais qu'il y a des gens dans des syndicats qui ont eu des actions qui ne sont pas correctes. Mais j'ai l'impression d'être une petite fille en première année qui a fait une gaffe et que la maîtresse d'école punit toute la classe.»