La CSN réclame son retrait

La Centrale des syndicats nationaux (CSN) réclame le retrait du projet de loi 3 du ministre du Travail Jean Boulet sur la gouvernance syndicale.

Celui-ci vise à réformer tout le mode de vie syndical, notamment en améliorant la transparence et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail.

La FTQ a aussi demandé l'abandon de ce projet de loi.

La commission parlementaire sur le sujet débuter mardi. La présidente de la CSN, Caroline Senneville, y participera.

Écoutez son entrevue à l'émission Lagacé le matin.