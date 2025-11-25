L'Université McGill procédera à une refonte majeure de son programme lors de l'année scolaire 2026-2027. Résultat: 25 clubs et équipes sportives seront supprimés.
Cette décision suscite déjà beaucoup de réactions alors qu'une pétition en ligne a notamment vu le jour.
Écoutez Jean-Michel Bourque parler de cette annonce à l'émission Lagacé le matin, mardi.
