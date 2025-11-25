Les géants dans l'embarras

La sphère de l'intelligence artificielle est en pleine ébullition avec deux nouvelles controverses impliquant des géants de l'industrie, Google et Open AI, autour de l'utilisation des données.

La première affaire concerne Google, accusé par une compagnie américaine de former son modèle d'IA, Gemini, en balayant l'ensemble des courriels Gmail des utilisateurs à leur insu, pour améliorer la fonctionnalité de rédaction du courriel.

Google a catégoriquement démenti ces allégations sur X.

