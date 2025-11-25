Projet de loi sur la laïcité déposé sous peu

Terminé les locaux de prière et le voile intégral dans l'ensemble des institutions d'enseignement, des centres de la petite enfance aux universités?

Le ministre responsable de la Laïcité, Jean-François Roberge, devrait déposer un projet de loi en ce sens jeudi.

Au niveau postsecondaire, cette interdiction concernerait tant le personnel enseignant que les étudiants.

Selon les informations de La Presse, Québec veut également interdire à ces institutions de servir de la nourriture dont la composition et la préparation seraient exclusivement basées sur des concepts religieux.

