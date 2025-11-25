 Aller au contenu
Société
Projet de loi sur la laïcité déposé sous peu

Établissements d'enseignement: «On veut imposer le visage à découvert à tous»

par 98.5

0:00
17:56

Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 novembre 2025 06:38

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Établissements d'enseignement: «On veut imposer le visage à découvert à tous»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Terminé les locaux de prière et le voile intégral dans l'ensemble des institutions d'enseignement, des centres de la petite enfance aux universités?

Le ministre responsable de la Laïcité, Jean-François Roberge, devrait déposer un projet de loi en ce sens jeudi.

Au niveau postsecondaire, cette interdiction concernerait tant le personnel enseignant que les étudiants.

Selon les informations de La Presse, Québec veut également interdire à ces institutions de servir de la nourriture dont la composition et la préparation seraient exclusivement basées sur des concepts religieux.

Autres sujets abordés

  • Crise au PLQ: la menace d'un vote de confiance levée; 
  • Bras de fer entre Québec et les médecins: des discussions, mais pas de négociations;
  • Une clause sur l'accès à l'avortement dans le projet de constitution québécoise inquiète;
  • La pertinence d'une voie réservée sur l'A-15 remise en question; 
  • Shein et Temu: une enquête de Protégez-vous démontre que plusieurs produits ne respectent par les normes de sécurité;
  • Un homme accusé de harcèlement criminel pourra retirer son bracelet antirapprochement pour passer l'hiver en Floride;
  • La Presse poursuit OpenAI. 

Vous aimerez aussi

Projet de loi sur la laïcité: «Ils s'en vont chercher des votes avec ça»
Lagacé le matin
Projet de loi sur la laïcité: «Ils s'en vont chercher des votes avec ça»
0:00
6:05
Les bougies parfumées de Bath & Body Works sont-elles vraiment dangereuses?
Lagacé le matin
Les bougies parfumées de Bath & Body Works sont-elles vraiment dangereuses?
0:00
3:49

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
De retour sur scène après 3 ans d'absence: «J'avais perdu le feu»
Rattrapage
3e one-man-show intitulé «Pardon?!»
De retour sur scène après 3 ans d'absence: «J'avais perdu le feu»
Le secteur privé pour construire des logements: un engagement louable, mais...
Rattrapage
Personnes en situation d'itinérance
Le secteur privé pour construire des logements: un engagement louable, mais...
Projet de loi sur la laïcité: «Ils s'en vont chercher des votes avec ça»
Rattrapage
Voile interdit dans les écoles
Projet de loi sur la laïcité: «Ils s'en vont chercher des votes avec ça»
Coupe de la 55: «C'est une manière de mettre du piquant dans la saison»
Rattrapage
Classique hivernale de la LHJMQ
Coupe de la 55: «C'est une manière de mettre du piquant dans la saison»
«Culturellement, on vit une espèce d'étouffement tranquille» -Charles Lafortune
Rattrapage
Industrie audiovisuelle
«Culturellement, on vit une espèce d'étouffement tranquille» -Charles Lafortune
Les bougies parfumées de Bath & Body Works sont-elles vraiment dangereuses?
Rattrapage
Désinformation sur TikTok
Les bougies parfumées de Bath & Body Works sont-elles vraiment dangereuses?
Perroquets bruyants et voisinage: un couple réclame 35 000$
Rattrapage
Région de Québec
Perroquets bruyants et voisinage: un couple réclame 35 000$
Shein et Temu: des produits qui ne respectent pas les normes de sécurité
Rattrapage
Bas prix, basse qualité?
Shein et Temu: des produits qui ne respectent pas les normes de sécurité
Une quinzaine de voitures incendiées à Montréal
Rattrapage
Arrondissement Saint-Laurent
Une quinzaine de voitures incendiées à Montréal
«Le projet de loi 3, c'est mettre les syndicats sous tutelle»
Rattrapage
La CSN réclame son retrait
«Le projet de loi 3, c'est mettre les syndicats sous tutelle»
Loi sur la laïcité: les écoles privées religieuses dans la mire
Rattrapage
Politique provinciale
Loi sur la laïcité: les écoles privées religieuses dans la mire
Pornographie juvénile: «Même les enquêteurs ont été traumatisés»
Rattrapage
30 000 fichiers sur des disques durs
Pornographie juvénile: «Même les enquêteurs ont été traumatisés»
Mise à jour économique: des mesures ciblées pour les plus vulnérables?
Rattrapage
Finances du Québec
Mise à jour économique: des mesures ciblées pour les plus vulnérables?
Mise à jour économique: «On espère qu'elle ne passera pas dans le beurre»
Rattrapage
Avec toute la saga en politique provinciale
Mise à jour économique: «On espère qu'elle ne passera pas dans le beurre»
Données personnelles et droit d'auteur: Google et Open AI dans la tourmente
Rattrapage
Les géants dans l'embarras
Données personnelles et droit d'auteur: Google et Open AI dans la tourmente