Nouveaux joueurs

Alexandre Texier et Adam Engstrom ont participé à leur premier entraînement dans l'uniforme des Canadiens de Montréal lundi.

L'équipe a ensuite pris l'avion en direction de Salt Lake City alors que le Tricolore affrontera le Mammoth de l'Utah mercredi.

L'entraîneur-chef Martin St-Louis a précisé vouloir attendre de mieux connaître Alexandre Texier avant de se faire une opinion sur lui. Le principal intéressé a quant à lui précisé aux médias, qui étaient nombreux à vouloir lui parler, ne pas avoir hésité à se joindre au rang du CH.

Écoutez Jean-Michel Bourque partager l'actualité sportive au micro de Patrick Lagacé, mardi.