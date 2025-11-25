Nouveaux joueurs

Alexandre Texier et Adam Engstrom ont participé à leur premier entraînement dans l'uniforme des Canadiens de Montréal lundi.
L'équipe a ensuite pris l'avion en direction de Salt Lake City alors que le Tricolore affrontera le Mammoth de l'Utah mercredi.
L'entraîneur-chef Martin St-Louis a précisé vouloir attendre de mieux connaître Alexandre Texier avant de se faire une opinion sur lui. Le principal intéressé a quant à lui précisé aux médias, qui étaient nombreux à vouloir lui parler, ne pas avoir hésité à se joindre au rang du CH.
Écoutez Jean-Michel Bourque partager l'actualité sportive au micro de Patrick Lagacé, mardi.
«Il a dû ''pogner'' un deux minutes quand il a vu le nombre de journalistes qu'il y avait dans le vestiaire hier. À St. Louis et à Columbus, je ne suis pas certain qu'il y a un ou deux représentants des médias après l'entraînement.»
Autres sujets abordés
Les matchs du lundi soir dans la LNH;
NFL: festival de l'interception entre les Panthers de la Caroline et les 49ers de San Francisco;
L'Université McGill coupe 25 clubs sportifs.