Dès que le Canadien a manifesté de l'intérêt

Dès que les Blues de St-Louis ont libéré Alexandre Texier, la direction des Canadiens de Montréal a manifesté de l'intérêt auprès de ses représentants.

Rendu là, la cause était entendue pour le joueur originaire de la France.

Écoutez Alexandre Texier commenter son arrivée auprès de Martin McGuire aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés