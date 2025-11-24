Les éléments en faveur de Florian Xhekaj

Tony Marinaro a célébré son 53e anniversaire de naissance dimanche et il est toujours au poste pour sa chronique: En zone offensive.
Écoutez Tony Marinaro discuter de plusieurs sujets entourant les Canadiens de Montréal au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- «Florian Xhekaj, c'est le genre de joueur que les Canadiens de Montréal ont besoin»
- On analyse la philosophie de repêchage du Tricolore qui privilégie le meilleur joueur disponible: «Quelle est la logique à repêcher des plus petits joueurs?»;
- Martin St-Louis a préféré Dobes à Montembeault;
«Je pense que Dobes a une bonne saison avec une mauvaise séquence de 10 à 14 jours et je pense que Montembeault connaît une mauvaise saison avec une bonne séquence de 10 à 14 jours.»
Les autres sujets discutés
- Les nombreux avantages de Florian Xhekaj
- La vitesse insoupçonnée de Juraj Slafkovsky
- La profondeur ajoutée avec Alexandre Texier.