Turbulences au PLQ

Les turbulences au Parti libéral du Québec (PLQ) persistent.

La situation liée au congédiement de la cheffe de cabinet Geneviève Hinse par Marwah Rizqy soulève de nombreuses questions sur le leadership de Pablo Rodriguez ainsi que la mécanique du caucus et des militants, qui commencent à grogner et à demander des comptes.

Des militants, qui n'ont jamais appuyé Pablo Rodriguez, exigent notamment la tenue d'un Conseil général extraordinaire en janvier pour discuter des conclusions d'un rapport indépendant et potentiellement demander un vote de confiance envers leur chef.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau faire le point, lundi, à l'émission Lagacé le matin.

