Les plaintes pour agressions sexuelles dénoncées à la ville de Longueuil se sont décuplées récemment, pour atteindre une moyenne dix fois plus élevée qu’ailleurs.

Qu'est-ce qui explique cette tendance?

Il semblerait toutefois que des partenariats entre intervenants et le support psychosocial offert aux victimes dans la municipalité aideraient grandement celle-ci dans leur cheminement.

Écoutez Sophie Tougas, capitaine à l'escouade des enquêtes majeures du SPAL, et Karine Cloutier, directrice des communications à La Traversée, un organisme qui accompagne des personnes victimes de violence sexuelle, en discuter samedi, au micro de Denis Lévesque.