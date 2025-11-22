Les plaintes pour agressions sexuelles dénoncées à la ville de Longueuil se sont décuplées récemment, pour atteindre une moyenne dix fois plus élevée qu’ailleurs.
Qu'est-ce qui explique cette tendance?
Il semblerait toutefois que des partenariats entre intervenants et le support psychosocial offert aux victimes dans la municipalité aideraient grandement celle-ci dans leur cheminement.
Écoutez Sophie Tougas, capitaine à l'escouade des enquêtes majeures du SPAL, et Karine Cloutier, directrice des communications à La Traversée, un organisme qui accompagne des personnes victimes de violence sexuelle, en discuter samedi, au micro de Denis Lévesque.
«On essaie que la victime dénonce cette situation une seule fois, mais aussi qu'elle ait accès à des services rapidement et conjointement. On croit que ça facilite et simplifie, son parcours, les soins psychosociaux, mais aussi tous les services juridiques, judiciaires. Tout se trouve à la même place.»