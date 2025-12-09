De mercredi à jeudi

Une quinzaine de centimètres de neige ou plus sont attendus dans la grande région de Montréal à partir de mercredi matin.

Cette tempête, provenant de l'Alberta, traversera les Grands Lacs et le Sud de l'Ontario pour atteindre le Sud du Québec mercredi.

Les régions de Montréal, l'Estrie, Québec et la Beauce seront touchées, tandis que le Saguenay et la Haute-Côte-Nord pourraient être épargnés.

La neige devrait s'arrêter jeudi, mais sera suivie de forts vents causant de la poudrerie.

Écoutez Gilles Brien, météorologue, donner tous les détails, mardi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.