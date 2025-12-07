Hausse du coût de la vie

L’inflation s’infiltre dans toutes nos dépenses du quotidien, et le panier d’épicerie est plus cher que jamais. Alors, comment se fait-il que les restaurants soient toujours aussi pleins?
Écoutez Lesley Chesterman, ancienne critique culinaire et chroniqueuse gastronomique, se pencher sur le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Il faut penser que les restaurants, c'est du divertissement. Si moi, je veux amener mes enfants à Casse-Noisette, ça va coûter cher. Les gens qui étaient à Paul McCartney, j'ai un ami qui a payé 6 000 $ pour deux billets. Le restaurant, on peut manger à la maison, mais c'est que c'est rendu que c'est une sortie. Et à Montréal, on va payer, mais au moins, je suis convaincu qu'au moins on va bien manger.»