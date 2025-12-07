 Aller au contenu
Société
Hausse du coût de la vie

Qui peut encore financièrement se permettre d'aller au restaurant?

le 7 décembre 2025 10:11

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Qui peut encore financièrement se permettre d'aller au restaurant?
L’inflation s’infiltre dans toutes nos dépenses du quotidien, et le panier d’épicerie est plus cher que jamais. / Monkey Business / Adobe Stock

L’inflation s’infiltre dans toutes nos dépenses du quotidien, et le panier d’épicerie est plus cher que jamais. Alors, comment se fait-il que les restaurants soient toujours aussi pleins? 

Écoutez Lesley Chesterman, ancienne critique culinaire et chroniqueuse gastronomique, se pencher sur le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

«Il faut penser que les restaurants, c'est du divertissement. Si moi, je veux amener mes enfants à Casse-Noisette, ça va coûter cher. Les gens qui étaient à Paul McCartney, j'ai un ami qui a payé 6 000 $ pour deux billets. Le restaurant, on peut manger à la maison, mais c'est que c'est rendu que c'est une sortie. Et à Montréal, on va payer, mais au moins, je suis convaincu qu'au moins on va bien manger.»

Lesley Chesterman

