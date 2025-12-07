Tour du quebec

Un silo de granules au port de Saguenay a explosé le 2 décembre dernier, causant d'importants dégâts matériels et laissant les citoyens de la municipalité sous le choc.
Écoutez le journaliste et animateur Martin-Thomas Côté en discuter dimanche, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.
«Ces gens-là vont avoir de la difficulté à s'en remettre. Ça peut sembler un peu niaiseux, des explosions, on en voit dans les films. Mais quand on le voit en direct, qu'on a failli perdre des gens... Les véhicules ont été écrasés. C'est un gâchis. Non seulement ils ont eu peur, mais ils comprennent aussi toutes les implications pour le futur du port. Parce qu'il y a des investissements à y faire.»
