Victoire 2-1 face aux Leafs en tir de barrage

Les Canadiens de Montréal ont remporté leur match samedi soir face aux Maple Leafs de Toronto, par la marque de 2-1 en tir de barrage.
Écoutez Jean-François Baril brosser le portrait de cette rencontre, dimanche, lors de son bilan de l'actualité sportive.
«À mon avis, c'est le meilleur match du Canadien défensivement, depuis le début de l'année. On a eu beaucoup de victoires spectaculaires, explosives, avec des remontées, mais le Canadien, hier, n'a rien donné pratiquement aux Maple Leafs. On était très hermétique et c'est pour ça que tout le monde.»