 Aller au contenu
Sports
Victoire 2-1 face aux Leafs en tir de barrage

«À mon avis, c'est le meilleur match du CH défensivement cette saison»

par 98.5

0:00
4:52

Entendu dans

Signé Lévesque

le 7 décembre 2025 08:13

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Jean-François Baril
Jean-François Baril
«À mon avis, c'est le meilleur match du CH défensivement cette saison»
Les Canadiens de Montréal ont remporté leur match samedi soir face aux Maple Leafs de Toronto, par la marque de 2-1 en tir de barrage. / Frank Gunn / La Presse canadienne

Les Canadiens de Montréal ont remporté leur match samedi soir face aux Maple Leafs de Toronto, par la marque de 2-1 en tir de barrage.

Écoutez Jean-François Baril brosser le portrait de cette rencontre, dimanche, lors de son bilan de l'actualité sportive. 

«À mon avis, c'est le meilleur match du Canadien défensivement, depuis le début de l'année. On a eu beaucoup de victoires spectaculaires, explosives, avec des remontées, mais le Canadien, hier, n'a rien donné pratiquement aux Maple Leafs. On était très hermétique et c'est pour ça que tout le monde.»

Jean-François Baril

Vous aimerez aussi

Malgré le désavantage, Verstappen a connu sa «meilleure saison»
Les amateurs de sports
Malgré le désavantage, Verstappen a connu sa «meilleure saison»
0:00
12:08
«On a eu un match de séries entre les Leafs et les Canadiens»
Signé Lévesque
«On a eu un match de séries entre les Leafs et les Canadiens»
0:00
5:00

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Diminuer le télétravail des fonctionnaires?: «Il y a du pour et du contre!»
Rattrapage
Signé Lévesque
Diminuer le télétravail des fonctionnaires?: «Il y a du pour et du contre!»
Loi 2 : «Le gouvernement est en train d'abandonner la population québécoise»
Rattrapage
J'en reviens pas
Loi 2 : «Le gouvernement est en train d'abandonner la population québécoise»
Le spectacle 2025 revue et corrigée est présentement au Théâtre du Rideau vert!
Rattrapage
Chronique culturelle
Le spectacle 2025 revue et corrigée est présentement au Théâtre du Rideau vert!
Noël en famille : sommes-nous trop nostalgiques des années passées?
Rattrapage
Chronique société
Noël en famille : sommes-nous trop nostalgiques des années passées?
Le secrétaire des transports encourage les tenues plus appropriées à l'aéroport
Rattrapage
Campagne aux États-Unis
Le secrétaire des transports encourage les tenues plus appropriées à l'aéroport
«On a eu un match de séries entre les Leafs et les Canadiens»
Rattrapage
Victoire 2-1 face aux Leafs en tir de barrage
«On a eu un match de séries entre les Leafs et les Canadiens»
Qui peut encore financièrement se permettre d'aller au restaurant?
Rattrapage
Hausse du coût de la vie
Qui peut encore financièrement se permettre d'aller au restaurant?
Chefs de partis sur la sellette : quelques chansons qui illustrent le tout!
Rattrapage
Politique provinciale
Chefs de partis sur la sellette : quelques chansons qui illustrent le tout!
Explosion au port de Saguenay : «Les gens vont avoir du mal à s'en remettre»
Rattrapage
Tour du quebec
Explosion au port de Saguenay : «Les gens vont avoir du mal à s'en remettre»
Chocolat confondu avec de l'héroïne : un vétéran de l'armée réclame 240 000$
Rattrapage
Dix jours en prisons
Chocolat confondu avec de l'héroïne : un vétéran de l'armée réclame 240 000$
«Je ne suis pas à plaindre, mais j'ai quand même fait des sacrifices»
Rattrapage
Loi 2: témoignage d'un médecin qui quitte
«Je ne suis pas à plaindre, mais j'ai quand même fait des sacrifices»
Hausse du coût de la vie : «Les gens sont coincés, c'est clair!»
Rattrapage
Chronique économique
Hausse du coût de la vie : «Les gens sont coincés, c'est clair!»
Quelques faits intéressants sur Love Actually!
Rattrapage
Film de Richard Curtis
Quelques faits intéressants sur Love Actually!
«Parfois c'est loin, et à -17 c'est dur de se rendre»
Rattrapage
Haltes-chaleur non pleinement utilisées
«Parfois c'est loin, et à -17 c'est dur de se rendre»