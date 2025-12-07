 Aller au contenu
Société
Loi 2: témoignage d'un médecin qui quitte

«Je ne suis pas à plaindre, mais j'ai quand même fait des sacrifices»

par 98.5

0:00
9:42

Entendu dans

Signé Lévesque

le 7 décembre 2025 08:52

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
En désaccord avec le traitement la loi 2, le Dr Christian Vinette âgé de 59 ans a pris la déchirante décision de quitter sa vocation / bongkarn / Adobe Stock

En désaccord avec le traitement la loi 2, le Dr Christian Vinette âgé de 59 ans a pris la déchirante décision de quitter sa clinique. 

La loi 2, selon ses calculs, lui ferait perdre environ 55% de son revenu.

Écoutez le Dr Christian Vinette, médecin de famille à Victoriaville, présenter sa situation, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

«On a un bon salaire pour les responsabilités, nos connaissances, les heures de travail. Effectivement, je ne suis pas à plaindre, mais en même temps, ne coupez pas mon salaire, c'est sûr qu'il est important. Là, à partir du 1ᵉʳ janvier, on parle d'une perte de 35 % dans mon cas, et au 1ᵉʳ avril d'environ 55 %. Je ne pense pas que mon salaire, je ne l'ai pas mérité. On fait sept ans d'université, c'est sept ans où on n'a pas de travail. Je ne suis pas à plaindre, mais j'ai quand même fait des sacrifices.»

Dr Christian Vinette

