Société
Chronique culturelle

Le spectacle 2025 revue et corrigée est présentement au Théâtre du Rideau vert!

le 7 décembre 2025

Le spectacle 2025 revue et corrigée, qui revient chaque année depuis 20 ans, est présenté au Théâtre du Rideau vert. 

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair en présenter quelques extraits, dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

