Dix jours en prisons

Un vétéran de l’armée réclame 240 000$ à la police qui l'a arrêté en pensant qu'il avait en sa possession de l'héroïne, alors qu'il s'agissait d'amandes au chocolat.

Écoutez Nicole Gibeault, juge à la retraite, raconter cette histoire, dimanche, lors de sa chronique judiciaire au micro de Denis Lévesque.