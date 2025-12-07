Dix jours en prisons

Un vétéran de l’armée réclame 240 000$ à la police qui l'a arrêté en pensant qu'il avait en sa possession de l'héroïne, alors qu'il s'agissait d'amandes au chocolat.
Écoutez Nicole Gibeault, juge à la retraite, raconter cette histoire, dimanche, lors de sa chronique judiciaire au micro de Denis Lévesque.
«La saga commence. Il est détenu dix jours. Je ne comprends rien là-dedans. Normalement, quelqu'un qui est arrêté, c'est 24 h pour la comparution. Puis il a changé de prison trois fois dans les dix jours. Et là, finalement, dix jours pour analyser et se rendre compte que c'est des petites amandes enrobées de chocolat.»