 Aller au contenu
Société
Dix jours en prisons

Chocolat confondu avec de l'héroïne : un vétéran de l'armée réclame 240 000$

par 98.5

0:00
6:53

Entendu dans

Signé Lévesque

le 7 décembre 2025 08:53

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Nicole Gibeault
Nicole Gibeault
Chocolat confondu avec de l'héroïne : un vétéran de l'armée réclame 240 000$
Nicole Gibeault / Cogeco Média

Un vétéran de l’armée réclame 240 000$ à la police qui l'a arrêté en pensant qu'il avait en sa possession de l'héroïne, alors qu'il s'agissait d'amandes au chocolat. 

Écoutez Nicole Gibeault, juge à la retraite, raconter cette histoire, dimanche, lors de sa chronique judiciaire au micro de Denis Lévesque.

«La saga commence. Il est détenu dix jours. Je ne comprends rien là-dedans. Normalement, quelqu'un qui est arrêté, c'est 24 h pour la comparution. Puis il a changé de prison trois fois dans les dix jours. Et là, finalement, dix jours pour analyser et se rendre compte que c'est des petites amandes enrobées de chocolat.»

Nicole Gibeault

Vous aimerez aussi

Explosion au port de Saguenay : «Les gens vont avoir du mal à s'en remettre»
Signé Lévesque
Explosion au port de Saguenay : «Les gens vont avoir du mal à s'en remettre»
0:00
5:55
Diminuer le télétravail des fonctionnaires?: «Il y a du pour et du contre!»
Signé Lévesque
Diminuer le télétravail des fonctionnaires?: «Il y a du pour et du contre!»
0:00
9:54

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Diminuer le télétravail des fonctionnaires?: «Il y a du pour et du contre!»
Rattrapage
Signé Lévesque
Diminuer le télétravail des fonctionnaires?: «Il y a du pour et du contre!»
Loi 2 : «Le gouvernement est en train d'abandonner la population québécoise»
Rattrapage
J'en reviens pas
Loi 2 : «Le gouvernement est en train d'abandonner la population québécoise»
Le spectacle 2025 revue et corrigée est présentement au Théâtre du Rideau vert!
Rattrapage
Chronique culturelle
Le spectacle 2025 revue et corrigée est présentement au Théâtre du Rideau vert!
Noël en famille : sommes-nous trop nostalgiques des années passées?
Rattrapage
Chronique société
Noël en famille : sommes-nous trop nostalgiques des années passées?
Le secrétaire des transports encourage les tenues plus appropriées à l'aéroport
Rattrapage
Campagne aux États-Unis
Le secrétaire des transports encourage les tenues plus appropriées à l'aéroport
«On a eu un match de séries entre les Leafs et les Canadiens»
Rattrapage
Victoire 2-1 face aux Leafs en tir de barrage
«On a eu un match de séries entre les Leafs et les Canadiens»
Qui peut encore financièrement se permettre d'aller au restaurant?
Rattrapage
Hausse du coût de la vie
Qui peut encore financièrement se permettre d'aller au restaurant?
Chefs de partis sur la sellette : quelques chansons qui illustrent le tout!
Rattrapage
Politique provinciale
Chefs de partis sur la sellette : quelques chansons qui illustrent le tout!
Explosion au port de Saguenay : «Les gens vont avoir du mal à s'en remettre»
Rattrapage
Tour du quebec
Explosion au port de Saguenay : «Les gens vont avoir du mal à s'en remettre»
«Je ne suis pas à plaindre, mais j'ai quand même fait des sacrifices»
Rattrapage
Loi 2: témoignage d'un médecin qui quitte
«Je ne suis pas à plaindre, mais j'ai quand même fait des sacrifices»
Hausse du coût de la vie : «Les gens sont coincés, c'est clair!»
Rattrapage
Chronique économique
Hausse du coût de la vie : «Les gens sont coincés, c'est clair!»
Quelques faits intéressants sur Love Actually!
Rattrapage
Film de Richard Curtis
Quelques faits intéressants sur Love Actually!
«À mon avis, c'est le meilleur match du CH défensivement cette saison»
Rattrapage
Victoire 2-1 face aux Leafs en tir de barrage
«À mon avis, c'est le meilleur match du CH défensivement cette saison»
«Parfois c'est loin, et à -17 c'est dur de se rendre»
Rattrapage
Haltes-chaleur non pleinement utilisées
«Parfois c'est loin, et à -17 c'est dur de se rendre»