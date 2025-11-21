Le premier trio

On pouvait s'attendre à un segment du premier trio fiévreux aux Amateurs de sports en raison des ennuis des Canadiens de Montréal qui ont subi cinq revers consécutifs et remporté une seule victoire en huit rencontres.

Pour l'occassion, l'animateur Mario Langlois a réuni:

Tony Marinaro, du Sick podcast, et collaborateur au 98.5 Sports

Stéphane Waite, entraîneur des gardiens de but, et collaborateur au 98.5 Sports

Jean-François Baril, chroniqueur et animateur au 98.5 Sports

Les Canadiens rappellent l'attaquant Florian Xhekaj

Stéphane Waite: «Il peut apporter une étincelle».

Le manque de robustesse du Tricolore

Tony Marinaro: «Personne n'a rien fait (jeudi)», notamment lors du coup de coude de Tom Wilson à Jake Evans.

Jean-François Baril: «Touche aux nôtres, on va toucher aux tiens. Parce Tom Wislon, il n'a a peur de personne chez le Canadien.»

Stéphane Waite: «Pourquoi Tom Wilson irait se battre avec Arber Xhekaj?»

Quel gardien face aux Maple Leafs, samedi soir?

Stéphane Waite et Jean-François Baril: Samuel Montembeault.

Tony Marinaro: «J'y vais avec Dobes, mais il n'y a pas de bonne réponse à cette question.»

Les autres sujets discutés