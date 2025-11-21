 Aller au contenu
Hockey
Le premier trio

Le manque de robustesse des Canadiens et les ennuis des gardiens

par 98.5 Sports

0:00
39:50

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 21 novembre 2025 20:32

Avec

Les joueurs des Canadiens débordés dans leur zone. / PC/Christinne Muschi

On pouvait s'attendre à un segment du premier trio fiévreux aux Amateurs de sports en raison des ennuis des Canadiens de Montréal qui ont subi cinq revers consécutifs et remporté une seule victoire en huit rencontres.

Pour l'occassion, l'animateur Mario Langlois a réuni:

Tony Marinaro, du Sick podcast, et collaborateur au 98.5 Sports

Stéphane Waite, entraîneur des gardiens de but, et collaborateur au 98.5 Sports

Jean-François Baril, chroniqueur et animateur au 98.5 Sports

Les Canadiens rappellent l'attaquant Florian Xhekaj

Stéphane Waite: «Il peut apporter une étincelle».

Le manque de robustesse du Tricolore

Tony Marinaro: «Personne n'a rien fait (jeudi)», notamment lors du coup de coude de Tom Wilson à Jake Evans.

Jean-François Baril: «Touche aux nôtres, on va toucher aux tiens. Parce Tom Wislon, il n'a a peur de personne chez le Canadien.»

Stéphane Waite: «Pourquoi Tom Wilson irait se battre avec Arber Xhekaj?»

Quel gardien face aux Maple Leafs, samedi soir?

Stéphane Waite et Jean-François Baril: Samuel Montembeault.

Tony Marinaro: «J'y vais avec Dobes, mais il n'y a pas de bonne réponse à cette question.»

Les autres sujets discutés

  • Quel gardien rappelle-t-on de Laval?
  • La confiance amochée des gardiens;
  • La pression médiatique envers Montembeault;
  • On cause de Slafkovsky et de Josh Anderson;
  • Le problème des mises en jeu;
  • Les difficultés de Martin St-Louis à adapter le système de jeu en raison des blessés.
Tony Marinaro, Jean-François Baril, Mario Langlois et Stéphane Waite/Cogeco Media

Source: Tony Marinaro, Jean-François Baril, Mario Langlois et Stéphane Waite/Cogeco Media

