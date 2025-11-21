Entraînement intense des Canadiens

Retour à l'entraînement pour les Canadiens de Montréal, vendredi, au terme d'un revers de 8-4 contre les Capitals de Washington.
Un revers qui a souligné, une fois de plus, les ennuis des gardiens du Tricolore, Samuel Montembeault et Jakub Dobes.
Écoutez Martin McGuire, présent sur place, résumer l'entraînement des Canadiens au micro de Mario Langlois.
Les sujets discutés
- On discute de l’incertitude concernant les gardiens des Canadiens;
- Un entraînement court, mais intense à Brossard;
- L'accent mis par St-Louis sur le retour à une «recette» de jeu simple;
- L’incident impliquant Tom Wilson et l’état incertain de Jake Evans.