 Aller au contenu
Hockey
Entraînement intense des Canadiens

La solution pour les gardiens: «C'est du travail, c'est tout» -Martin St-Louis

par 98.5 Sports

0:00
7:29

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 21 novembre 2025 19:02

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
La solution pour les gardiens: «C'est du travail, c'est tout» -Martin St-Louis
Samuel Montembeault et Jakub Dobes ont connu une soirée difficile contre les Capitals. / PC/Christinne Muschi

Retour à l'entraînement pour les Canadiens de Montréal, vendredi, au terme d'un revers de 8-4 contre les Capitals de Washington.

Un revers qui a souligné, une fois de plus, les ennuis des gardiens du Tricolore, Samuel Montembeault et Jakub Dobes.

Écoutez Martin McGuire, présent sur place, résumer l'entraînement des Canadiens au micro de Mario Langlois.

Les sujets discutés

  • On discute de l’incertitude concernant les gardiens des Canadiens;
  • Un entraînement court, mais intense à Brossard;
  • L'accent mis par St-Louis sur le retour à une «recette» de jeu simple;
  • L’incident impliquant Tom Wilson et l’état incertain de Jake Evans.

Vous aimerez aussi

«Officiellement, les Canadiens ont un problème de gardiens de but actuellement.»
Lagacé le matin
«Officiellement, les Canadiens ont un problème de gardiens de but actuellement.»
0:00
6:46
«On essaie de deviner les lancers au lieu de réagir» -Stéphane Waite
Les amateurs de sports
«On essaie de deviner les lancers au lieu de réagir» -Stéphane Waite
0:00
14:19

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
La passion de l'humour, de la musique et des Canadiens
Rattrapage
Ça sent la coupe avec Dominic Paquet
La passion de l'humour, de la musique et des Canadiens
Le manque de robustesse des Canadiens et les ennuis des gardiens
Rattrapage
Le premier trio
Le manque de robustesse des Canadiens et les ennuis des gardiens
«On essaie de deviner les lancers au lieu de réagir» -Stéphane Waite
Rattrapage
Les problèmes des gardiens des Canadiens
«On essaie de deviner les lancers au lieu de réagir» -Stéphane Waite
Angut, un livre qui retrace l'engagement de Joé Juneau
Rattrapage
Auprès des communautés autochtones
Angut, un livre qui retrace l'engagement de Joé Juneau
«Notre objectif final se joue samedi» -Marco Iadeluca
Rattrapage
Les Carabins à la coupe Vanier
«Notre objectif final se joue samedi» -Marco Iadeluca
Quels joueurs des Canadiens ont la meilleure vitesse de pointe?
Rattrapage
Hockey
Quels joueurs des Canadiens ont la meilleure vitesse de pointe?
LeBron James a fait un retour avec les Lakers
Rattrapage
Basketball
LeBron James a fait un retour avec les Lakers
Une première participation en 52 ans pour Haïti
Rattrapage
Coupe du monde 2026
Une première participation en 52 ans pour Haïti
«Le métro de Montréal aurait pu passer entre ses jambes» -José Théodore
Rattrapage
Dobes, lors du but décisif des Blue Jackets
«Le métro de Montréal aurait pu passer entre ses jambes» -José Théodore
«Il ne nous a pas manqué grand-chose: on n’a juste pas été opportunistes»
Rattrapage
La défaite à la coupe Grey
«Il ne nous a pas manqué grand-chose: on n’a juste pas été opportunistes»
Zachary Bolduc, la clé de l'équation?
Rattrapage
Changements de trios des Canadiens
Zachary Bolduc, la clé de l'équation?
L'urgence pour le CH: «C'est de savoir qu'est-ce qu'on a, avant de peaufiner»
Rattrapage
Table ronde de la LNH
L'urgence pour le CH: «C'est de savoir qu'est-ce qu'on a, avant de peaufiner»
«Mission accomplie»: les Roses créent une culture, mais visent plus d'offensive
Rattrapage
Bilan de première saison
«Mission accomplie»: les Roses créent une culture, mais visent plus d'offensive
«Mike Matheson, c'est le joueur le plus utilisé de la Ligue nationale»
Rattrapage
Lendemain de défaite en prolongation pour le CH
«Mike Matheson, c'est le joueur le plus utilisé de la Ligue nationale»