Une série de disparitions au sein des groupes criminels émergents pourrait paver la voie au retour en force des organisations criminelles établies, notamment les Hells Angels et la mafia au Québec.

Bien que ces groupes n'ont jamais véritablement disparu, certains gangs émergents leur grugeaient du terrain depuis quelques années. Cependant, la donne est en train de changer.

On explique que la reprise de contrôle par les groupes criminels établis pourrait stabiliser la situation, mais la violence et l’instabilité persistent, notamment dans l’est du Québec et sur la Côte-Nord.