 Aller au contenu
Justice et faits divers
Organisations criminelles

Vers un retour en force des Hells Angels et de la mafia au Québec?

par 98.5

0:00
5:32

Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 novembre 2025 08:20

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Vers un retour en force des Hells Angels et de la mafia au Québec?
Une série de disparitions au sein des groupes criminels émergents pourrait paver la voie au retour en force des organisations criminelles établies, comme les Hells. / Darryl Dyck / La Presse Canadienne

Une série de disparitions au sein des groupes criminels émergents pourrait paver la voie au retour en force des organisations criminelles établies, notamment les Hells Angels et la mafia au Québec.

Bien que ces groupes n'ont jamais véritablement disparu, certains gangs émergents leur grugeaient du terrain depuis quelques années. Cependant, la donne est en train de changer.

Écoutez le journaliste du quotidien La Presse, Daniel Renaud, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Catherine Brisson.

On explique que la reprise de contrôle par les groupes criminels établis pourrait stabiliser la situation, mais la violence et l’instabilité persistent, notamment dans l’est du Québec et sur la Côte-Nord.

Vous aimerez aussi

Comment accompagner les enfants face à des événements tragiques?
Radio textos
Comment accompagner les enfants face à des événements tragiques?
0:00
15:32
Un incident tragique impliquant un autobus à Sainte-Rose à Laval
Lagacé le matin
Un incident tragique impliquant un autobus à Sainte-Rose à Laval
0:00
4:32

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Cuisine et politique: deux domaines étonnamment reliés
Rattrapage
Les humeurs de Fred
Cuisine et politique: deux domaines étonnamment reliés
Le positivisme de l'équipe pourrait renverser l'actualité poche selon Étienne
Rattrapage
Le bac à nouvelles
Le positivisme de l'équipe pourrait renverser l'actualité poche selon Étienne
«Accepter d'être dans le moment présent et que notre rôle change»
Rattrapage
Album Les saisons, les secondes
«Accepter d'être dans le moment présent et que notre rôle change»
Le boycottage des Québécois va-t-il durer? Luc Ferrandez est «un peu pessimiste»
Rattrapage
Tourner le dos aux États-Unis
Le boycottage des Québécois va-t-il durer? Luc Ferrandez est «un peu pessimiste»
«Pas mal de portes de fermées dans le développement économique de Montréal»
Rattrapage
Nombreux défis pour la nouvelle mairesse
«Pas mal de portes de fermées dans le développement économique de Montréal»
«Officiellement, les Canadiens ont un problème de gardiens de but actuellement.»
Rattrapage
Tout va mal devant le filet
«Officiellement, les Canadiens ont un problème de gardiens de but actuellement.»
L'impact tangible des galas, comme l'ADISQ, sur la carrière des artistes
Rattrapage
Industrie du spectacle
L'impact tangible des galas, comme l'ADISQ, sur la carrière des artistes
Vidéo troublante d'un employé qui traîne une dépouille au sol
Rattrapage
Réseaux sociaux
Vidéo troublante d'un employé qui traîne une dépouille au sol
Suggestions de livres et de séries télé... le «contre-emploi» de Paul Arcand
Rattrapage
Chronique culturelle
Suggestions de livres et de séries télé... le «contre-emploi» de Paul Arcand
David Savard et Valerie Lachance, porte-paroles pour «redonner à la communauté»
Rattrapage
Fondation des Canadiens pour l'enfance
David Savard et Valerie Lachance, porte-paroles pour «redonner à la communauté»
Trump reçoit Mamdani à la Maison-Blanche: «Ça va être très intéressant à voir»
Rattrapage
États-Unis
Trump reçoit Mamdani à la Maison-Blanche: «Ça va être très intéressant à voir»
Un vortex polaire pourrait s'installer au Québec au début décembre
Rattrapage
L'hiver approche... rapidement
Un vortex polaire pourrait s'installer au Québec au début décembre
44 mois de détention pour un harceleur multirécidiviste
Rattrapage
Série d'offenses graves contre son ex-conjointe
44 mois de détention pour un harceleur multirécidiviste
Toile de Frida Kahlo: «L'art, ça peut être un investissement très rentable»
Rattrapage
Vendue à un prix record de 77 M$
Toile de Frida Kahlo: «L'art, ça peut être un investissement très rentable»