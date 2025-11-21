Chronique culturelle

À l'occasion d'une chronique en mode «contre-emploi», l'animateur Paul Arcand, qui se décrit à la blague comme un «quart de retraité», est devenu chroniqueur culturel l'instant d'un vendredi, alors que sa complice, Catherine Brisson était à la barre de l'émission Lagacé le matin, en remplacement de l'animateur habituel.
Ses suggestions sortent des sentiers battus, n'ayant rien à voir avec «la douceur et la bienveillance».
Écoutez Paul Arcand partager ses plus récentes découvertes en matière de séries télévisées et de roman, vendredi matin, à l'émission de Catherine Brisson.
Les suggestions de Paul Arcand:
- La Bête en moi, une série de Netflix;
- Doute raisonnable, une série d'ICI.Tou.tv Extra;
- Le livre Baignades d'Andrée A Michaud;
- Le livre Le secret des secrets de Dan Brown.