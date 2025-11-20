Suggestion de désobéir aux «ordres illégaux»

Le président américain Donald Trump a proposé la peine de mort pour des élus démocrates ayant appelé les militaires et les agents du renseignement américains à désobéir aux «ordres illégaux» de son gouvernement.
Écoutez Valérie Beaudoin brosser le portrait de la situation, jeudi, au micro de Philippe Cantin.
«Si on avait vu ça il y a dix ans, un président des États-Unis appelé carrément à la peine de mort. Alors, est-ce que c'est provocateur pour les Démocrates de faire ça? Absolument. Ils savaient qu'il allait avoir une réaction du président et des Républicains en général, parce que tu vas quand même loin en disant: vous avez le droit de défier un ordre qui est illégal. En même temps, dans une démocratie, si l'armée devient un instrument du pouvoir, il faut qu'il y ait quand même une forme de révolte.»