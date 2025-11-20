Crise agricole

Lui-même producteur maraîcher dans Lanaudière, Pascal Forest dénonce une crise où les surplus de pommes de terre et de légumes s'entassent dans les entrepôts à cause du protectionnisme américain et de la concurrence déloyale.

Des produits étrangers, non soumis aux mêmes normes environnementales, sont vendus aux chaînes canadiennes 30% moins cher.

M. Forest n'exige pas de soutien financier, mais demande aux gouvernements d'éliminer la bureaucratie et les règles qui rendent les producteurs locaux non compétitifs.

Il appelle à une intervention pour stopper ce «dumping» et modifier la règle du plus bas soumissionnaire dans les institutions publiques.

Écoutez Pascal Forest, président de la Fédération des producteurs de légumes de transformation du Québec, témoigner de la situation à La commission.