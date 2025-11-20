Deepfake sexuel d'une ado: le Collège Saint-Hilaire a failli à sa tâche

Une situation de harcèlement grave impliquant la création et la diffusion d'un deepfake à caractère pornographique d'une élève de 13 ans au Collège Saint-Hilaire, une école privée en Montérégie, soulève des questions sur la rapidité et la pertinence de l'intervention de l'établissement.

L'enquête de la protectrice nationale de l'élève régionale a conclu que l'école a failli à sa tâche.

Écoutez le président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE), Francis Côté, faire le point jeudi à Lagacé le matin.