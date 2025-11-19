Auprès des communautés autochtones

L'ancien joueur de hockey des Bruins, des Capitals et des Canadiens, Joé Juneau, fait l'objet d'un livre du journaliste de Réseau des sports, Luc Gélinas, relativement à son engagement de plus d'une décennie auprès des jeunes des communautés autochtones du Nunavik.

Écoutez Joé Juneau parler du projet qui est devenu un livre en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Juneau souligne à quel point il est encore heureux de sa décision il y a plusieurs années.

«Je le referais dans la seconde. J'en suis fier.»

