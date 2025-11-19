 Aller au contenu
Hockey
Auprès des communautés autochtones

Angut, un livre qui retrace l'engagement de Joé Juneau

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 19 novembre 2025 21:09

Avec

Mario Langlois
Les amateurs de sports / Cogeco Média

L'ancien joueur de hockey des Bruins, des Capitals et des Canadiens, Joé Juneau, fait l'objet d'un livre du journaliste de Réseau des sports, Luc Gélinas, relativement à son engagement de plus d'une décennie auprès des jeunes des communautés autochtones du Nunavik.

Écoutez Joé Juneau parler du projet qui est devenu un livre en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Juneau souligne à quel point il est encore heureux de sa décision il y a plusieurs années.

«Je le referais dans la seconde. J'en suis fier.»

Les sujets discutés

  • Le développement d'un programme de hockey axé sur la motivation scolaire et humaine;
  • Une partie du parcours de Juneau relaté dans le livre Angut met en lumière l’impact de son implication après sa carrière dans la LNH;
  • Son choix de quitter l’ingénierie pour se consacrer à ce projet;
  • Juneau partage son attachement à la Côte-Nord, son expérience de pilote d’hydravion et le sentiment de liberté lié à ses voyages dans le Nord.

