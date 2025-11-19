Antoine Roussel discutent souvent des Canadiens de Montréal de manière professionnelle, mais ils s'intéressent aussi au hockey mineur.
Écoutez Antoine Roussel en compagnie de Mario Langlois aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'entraînement au hockey mineur: l'importance du plaisir, du développement des jeunes et de la gestion des attentes, notamment avec ses propres enfants;
- Quels joueurs des Canadiens ont la meilleure vitesse de pointe? Attendez-vous à être surpris;
- Roussel a aimé le dernier match de Juraj Slafkovsky;
- Antoine partage son expérience de chasse à l’orignal au Lac St-Jean.