Dobes, lors du but décisif des Blue Jackets

Les Canadiens de Montréal ont arraché un point aux Blue Jackets de Columbus, lundi soir, mais la tenue de Jakub Dobes inquiète quelque peu José Théodore.

Écoutez José Théodore commenter cet aspect du jeu des Canadiens et d'autres sujets au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

L'ex-gardien du Tricolore commence par quelques statistiques.

«Il a quand même accordé 18 buts dans ses cinq derniers matchs. Tu peux arranger ça comme tu veux. Tu peux calculer ça de la façon que tu veux. C'est pratiquement une moyenne de quatre points par match...»