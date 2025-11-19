Dobes, lors du but décisif des Blue Jackets

Les Canadiens de Montréal ont arraché un point aux Blue Jackets de Columbus, lundi soir, mais la tenue de Jakub Dobes inquiète quelque peu José Théodore.
Écoutez José Théodore commenter cet aspect du jeu des Canadiens et d'autres sujets au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
L'ex-gardien du Tricolore commence par quelques statistiques.
«Il a quand même accordé 18 buts dans ses cinq derniers matchs. Tu peux arranger ça comme tu veux. Tu peux calculer ça de la façon que tu veux. C'est pratiquement une moyenne de quatre points par match...»
«En tirs de barrage, on ne peut pas vraiment blâmer le gardien de but ou un joueur qui ne marque pas, mais en tant que gardien de but, tu veux juste ne pas pas donner un but facile. Puis, sur le but de la victoire, si on regarde la reprise, le métro de Montréal aurait pu passer entre ses jambes. Ou la rondelle aurait pu passer en haut de la mitaine, aussi. Le bon côté, c'est que le Canadien a assez bien joué pour gagner le match et je trouve que notre structure a été bien meilleure pour le jeu d'ensemble.»
Les autres sujets discutés
- «On n'a pas un gardien qui gagne 10 millions $»
- José Théodore raconte qu'il arrêtait les tirs d'un enfant nommé William Nylander quand il jouait avec son père Michael.