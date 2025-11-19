 Aller au contenu
Hockey
Changements de trios des Canadiens

Zachary Bolduc, la clé de l'équation?

par 98.5 Sports

0:00
11:36

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 19 novembre 2025 19:00

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
Zachary Bolduc, la clé de l'équation?
Martin McGuire / Cogeco Média

L'entraîneur Martin St-Louis a surpris lors du match à Columbus, lundi, en modifiant les trios du Canadien de Montréal, plaçant Zachary Bolduc avec Nick Suzuki et Cole Caufield et Juraj Slavkovsky avec d’autres coéquipiers.

Écoutez Martin McGuire poursuivre sur le sujet qui était d'actualité, lundi, lors de l'entraînement du Tricolore, à Brossard.

Les sujets discutés

  • Martin St-Louis discute de l'apport de Bolduc;
  • Slafkovsky a bien fait avec ses autres coéquipiers;
  • Samuel Montembeault partage le filet dans un système d’alternance.

