Les amateurs de sports

Malgré la défaite en prolongation des Canadiens contre les Blue Jackets lundi soir, Stéphane Waite a apprécié le match du CH, saluant le jeu «simple» de Juraj Slafkovsky, qui a pris le lead de son nouveau trio.

Selon lui, las plus grande préoccupation demeure la défensive.

Il reproche également aux gardiens de but de ne pas avoir «volé un match» en 19 rencontres...

Écoutez Stéphane Waite, ancien entraîneur des gardiens du CH et expert hockey à Cogeco Média, discuter avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.