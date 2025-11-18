 Aller au contenu
Hockey
Les amateurs de sports

«J’ai aimé Slafkovsky: on l'a vu souvent dans le trafic, devant le filet»

par 98.5

0:00
11:03

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 18 novembre 2025 18:53

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite
«J’ai aimé Slafkovsky: on l'a vu souvent dans le trafic, devant le filet»
Stéphane Waite / Cogeco Média

Malgré la défaite en prolongation des Canadiens contre les Blue Jackets lundi soir, Stéphane Waite a apprécié le match du CH, saluant le jeu «simple» de Juraj Slafkovsky, qui a pris le lead de son nouveau trio.

Selon lui, las plus grande préoccupation demeure la défensive.

Il reproche également aux gardiens de but de ne pas avoir «volé un match» en 19 rencontres... 

Écoutez Stéphane Waite, ancien entraîneur des gardiens du CH et expert hockey à Cogeco Média, discuter avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports

