L'analyse du match du Canadien à Columbus révèle des signes encourageants, mais met en lumière les questions de profondeur, de maturité du noyau et de stratégie d'acquisition de l'équipe.

En table ronde, Mario Langlois et ses invités ont discuté du rôle de Slafkovsky, de Bolduc et de Veleno, de leurs rôles et leurs places dans l'attaque des Canadiens.

En ce qui concerne l'organisation, où se situe-t-elle dans son cycle de reconstruction et d'acquisition?

Quelle est sa fenêtre d'opportunité pour aspirer sérieusement à un championnat?

Les Canadiens traversent une vague d'adversité avec les blessures... quel est l'état actuel de la profondeur de l'équipe?

Écoutez la table ronde de la LNH, avec Guillaume Lefrançois, journaliste à La Presse, Jeremy Filosa, journaliste sportif à Cogeco Média et Arpon Basu, chroniqueur sénior sur les Canadiens de Montréal à The Athletic, mardi soir, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois.