Lendemain de défaite en prolongation pour le CH

Dany Dubé analyse la défaite du Canadien face aux Blue Jackets, évoquant la gestion des trios par Martin St-Louis, la performance à cinq contre cinq, et l'importance de joueurs comme Mike Matheson et Joe Veleno.

Il discute aussi des difficultés offensives, du rôle défensif de Jake Evans et Josh Anderson, et de l'impact de Slavkovsky sur le premier trio, en vue du prochain match contre les Capitals jeudi.

Écoutez Dany Dubé, analyste des matchs des Canadiens à Cogeco Média, décortiquer la performance récente de l'équipe, mardi, aux Amateurs de sports.