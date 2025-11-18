 Aller au contenu
Société
Alimentation

Jetez-vous la nourriture dès que la date de péremption est dépassée?

par 98.5

le 18 novembre 2025 12:07

Isabelle Huot
Marie-Eve Tremblay
Jetez-vous la nourriture dès que la date de péremption est dépassée?
Les Québécois gaspillent des centaines de dollars de nourriture par année.

C'est ce qui ressort d'un sondage du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie dont La Presse fait état mardi matin.

C'est en raison de la date de péremption que les gens jettent leurs aliments. Plusieurs consommateurs ne comprennent pas la notion de fraîcheur «meilleur avant».

Écoutez Isabelle Huot, docteure en nutrition, commenter les résultats de cette étude de l'Université Dalhousie, mardi, à Radio textos.

«C'est un indicateur de fraîcheur, les qualités organoleptiques. La saveur, les arômes, la texture. Mais il y a des cas où c'est non négociable. Les aliments périssables, par exemple viande fraîche, poissons, fruits de mer, charcuteries, humus. Souvent, il n'y a pas d'agent de conservation, donc la durée de vie est assez courte.»

