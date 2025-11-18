Alimentation

Les Québécois gaspillent des centaines de dollars de nourriture par année.

C'est ce qui ressort d'un sondage du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie dont La Presse fait état mardi matin.

C'est en raison de la date de péremption que les gens jettent leurs aliments. Plusieurs consommateurs ne comprennent pas la notion de fraîcheur «meilleur avant».

