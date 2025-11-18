Une «patate chaude» pour Donald Trump

La Chambre des représentants doit voter mardi sur un projet de loi concernant la publication des dossiers de l'affaire Jeffrey Epstein.

Le texte requiert une majorité des deux tiers des voix pour être adopté.

Donald Trump a déclaré lundi aux journalistes qu'il signerait le texte s'il lui était soumis, précisant qu'il ne souhaitait pas que cette affaire détourne l'attention des succès de son administration.

Écoutez Rafael Jacob, expert en politique américaine, chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand, faire le point mardi à Lagacé le matin.